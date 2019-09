OL : Nul à Lyon, Memphis accusé de jouer un double jeu

Dans : OL, Ligue 1, Foot Europeen.

A chaque trêve internationale, Memphis Depay fait beaucoup parler de lui à travers l’Europe. Et pour cause, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais est toujours à son avantage sous le maillot des Pays-Bas. Ce week-end face à l’Allemagne puis lundi contre l'Estonie, l’ancien de Manchester United a de nouveau crevé l’écran. Deux matchs qui ont poussé Frank Leboeuf, pourtant très critique envers Memphis Depay d’habitude, à le féliciter. Néanmoins, le consultant de RMC a posé la question qui tue : pourquoi ne voit-on jamais le même Memphis à Lyon et avec la sélection ?

« J’ai pas mal égratigné Memphis Depay par le passé. Chaque fois, je dis que ce garçon doit arrêter de parler car la plupart du temps, il est vraiment nul. Mais avec l’équipe nationale, ce mec est monumentale. J’ai vu le match Allemagne-Pays Bas, il a fait un match extraordinaire ! Il ne dit pas un mot, il court dans tous les sens, il est monstrueux. Franchement, il a fait un énorme match. Je me dis qu’il doit prendre des tartes par Van Dijk et De Ligt et que c’est pour ça qu’il est comme ça en sélection. J’aimerais voir ce Memphis de la sélection à Lyon. Mais pourquoi on ne le voit jamais ? Je me pose la question » s’est interrogé le champion du monde 1998, qui aimerait voir le talent énorme de Memphis en Ligue 1.