OL : Nouveau chouchou de Sylvinho, il ferait presque oublier Koscielny

Dans : OL, Ligue 1.

Après Jason Denayer, dont le recrutement a donné pleinement satisfaction au point de faire du Belge le nouveau capitaine du club après seulement une année, l’OL avait affirmé son désir de se concocter une défense centrale de premier plan en misant gros sur Joachim Andersen.

Pour le moment, à l’image de ce qu’il se passe dans les autres secteurs, cela ne fonctionne pas parfaitement. Une situation qui profite totalement à Marcelo, qui emmagasine du temps de jeu et grimpe même dans la hiérarchie. Et pourtant, le Brésilien était poussé vers le départ cet été après une saison décevante. Néanmoins, avec sa récente prolongation et son gros contrat, l’ancien de Besiktas a refusé de quitter le navire, et le voilà désormais prêt à enchainer les titularisations avec la blessure de Denayer.

Une sacrée revanche pour celui qui a empêcher Koscielny de signer, rappelle L'Equipe. Car le défenseur central français était bien dans le viseur de l’OL cet été, mais le club rhodanien avait mis le départ de Marcelo comme condition à l’arrivée du joueur d’Arsenal, qui a finalement rejoint Bordeaux. Désormais, le Brésilien a marqué des points dans l’esprit de Sylvinho, même s’il sera attendu ce mercredi contre Leipzig et son attaque rapide, ce qui n’est pas forcément un domaine où excelle Marcelo, ni son compère de défense Andersen…