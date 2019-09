OL : Nostalgique, ce Lyonnais a un plan au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Remplaçant depuis le début de la saison au profit du duo Andersen-Denayer, Marcelo n’est plus vraiment en position de force à l’Olympique Lyonnais. Si la situation n’évolue pas au cours de la saison, il est probable que le club rhodanien envisage un départ de son Brésilien. Et celui-ci pourrait ne pas s’y opposer, cette fois. La preuve, le défenseur de 32 ans a indiqué au média turc Hurriyet qu’il gardait une affection importante pour son ancien club de Besiktas, où il aimerait rejouer d’ici la fin de sa carrière.

« Je regarde Besiktas et d’autres matchs de la Süper Lig dès que je peux. Un jour, j’aimerais revenir à Besiktas. Ma femme et mes enfants aiment beaucoup la Turquie. Cependant, j’ai encore deux ans de contrat avec Lyon et je respecte beaucoup ce club. J’essaye de donner le meilleur sur le terrain. Lyon est en un grand club, et je m’entends bien avec tout le monde, y compris le président » a indiqué Marcelo, lequel a passé deux jours du côté d’Istanbul durant la trêve internationale. La preuve que le Besiktas est toujours dans un coin de sa tête, et qu’il ne dirait pas non à un come-back d’ici la fin de sa carrière de joueur professionnel.