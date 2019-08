OL : Non, ce n’était pas le Lyon de Genesio assure Dubois

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur de ses deux premiers matchs cette saison en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a subi un coup d’arrêt à la Mosson.

Alors qu’ils avaient impressionné les observateurs avant cette 3e journée, les hommes de Sylvinho ont été dominés à Montpellier. Et l’on ne parle pas seulement du résultat (1-0). Dans le contenu de la rencontre aussi, les Gones étaient clairement en dessous. C’est aussi l’avis de Léo Dubois qui s’est montré lucide au moment de l'analyse. Pour le latéral droit, l’OL n’a pas su conserver son bloc équipe et a subi l’intensité adverse. Mais n’allez surtout pas lui dire que les Lyonnais ont commis les mêmes erreurs que la saison dernière.

« Je ne suis pas d’accord pour dire qu’on retombe dans nos travers. On va l’entendre souvent celle-ci, mais il faut juste montrer qu’on sait gagner et qu’on reste consistant, a réagi l’ancien Nantais. Physiquement, ç’a été plus difficile à dix, oui. Mais on a le temps pour se remettre et on a un effectif pour jouer. On a fait une bonne entame, mais ils nous ont pressés, ont mis beaucoup d’intensité dans les duels. Ce qui a pu manquer ? Je manque de recul, mais nos lignes étaient un peu trop espacées et dans les duels ou deuxièmes ballons, ils étaient plus présents et on prenait un peu des vagues. » Des défauts à vite corriger avant la venue de Bordeaux samedi (17h30).