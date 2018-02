OL : Nkoulou ne veut plus entendre parler de l'OL !

Dans : OL, Ligue 1, Serie A.

Prêté lors du dernier mercato par l’Olympique Lyonnais au Torino, après une année plus que compliquée, Nicolas Nkoulou a retrouvé des couleurs et son meilleur niveau dans la capitale du Piémont, et il ne fait aucun doute que la formation italienne va lever l’option d’achat de 3,5ME. Et même si ce n’était pas le cas d’autres équipes transalpines, dont l’Inter, seraient déjà à l’affût. Car l’ancien joueur de l’OM et de l’OL a vraiment trouvé sa place en Serie A, devenant un joueur de base de Walter Mazzarri.

Ce dimanche, dans L’Equipe, Nicolas Nkoulou se réjouit d’avoir réussi à relancer sa carrière après ce passage à vide lyonnais. Mais même si l’OL l’a prêté, il avoue ne plus du tout avoir le désir de revenir dans la capitale des Gaules. « Ce que j’ai vécu à Lyon, je ne le souhaite à aucun joueur. Mais c’est derrière moi et je regarde toujours devant. Quand on touche le fond, il n’y a plus qu’à remonter à la surface, explique le défenseur, qui apprécie la manière dont le public italien le traite. Ici, ils aiment les défenseurs, la moindre intervention est applaudie comme un but, c’est agréable. » Autrement dit, Nicolas Nkoulou n'est pas décidé à faire le chemin inverse à l'été dernier...