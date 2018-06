OL : Nice surenchérit sur Verissimo, ce dossier devient fou

Dans : OL, Mercato, OGCN.

L’Olympique Lyonnais, qui semblait avoir trouvé un accord partiel avec Santos pour récupérer Lucas Verissimo, est tombé sur deux obstacles de taille.

Tout d’abord, l’entente financière avec le club de São Paulo ne porte que 80 % des droits du joueur, et il faut trouver un autre accord pour les 20 % avec deux sociétés et le défenseur lui-même, ce qui n’a pas encore été fait. Avec son offre à 9 ME, Lyon a donc fait un grand pas, mais celui-ci n’est pas décisif. En effet, ESPN rapporte ce mardi que Nice a repris les commandes dans ce dossier avec une offre à 12 ME pour boucler le transfert total.

Un petit coup de folie de la part des Aiglons pour renforcer une défense qui, comme tous les autres secteurs, devrait beaucoup évoluer cet été. Surtout qu’avec plusieurs grosses ventes attendues, le Gym va avoir les moyens de prendre une position forte sur le marché des transferts. A moins que cette annonce d’une surenchère spectaculaire ne masque surtout un jeu des nombreux agents qui tournent autour de cette affaire, et n’ait finalement pour but que de demander un effort supplémentaire à Lyon afin de satisfaire tout le monde sur le plan financier.