OL-Nice, ce sera dur mais ce sera beau assure Caçapa

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

Placé dos au mur en raison de sa défaite à Strasbourg, l’Olympique Lyonnais doit s’imposer face à Nice pour valider son billet pour la prochaine Ligue des Champions.

Tout autre résultat exposerait la formation de Bruno Genesio à un retour de l’OM pour la troisième place. Néanmoins, la défaite en Alsace au moment de valider ce billet a semé le doute, et Claudio Caçapa a donc pris la parole dans Tribune OL pour remobiliser les troupes et afficher sa confiance quant à une issue positive face aux Aiglons, samedi soir.

« On ne va pas leur mettre encore plus de pression. Les joueurs savent ce qu’ils ont à faire, individuellement et collectivement. C’est un match qu’on a tous envie de jouer. S’ils font ce métier-là, c’est pour pouvoir vivre ce genre de rendez-vous. Il y a beaucoup d’enjeu, le stade sera plein avec près de 60 000 spectateurs qui seront derrière eux. J’ai beaucoup de confiance. Je m’attends à un match difficile face à une bonne équipe. Mais on est chez nous et on doit le montrer sur le terrain. On se doit d’imposer nos règles et le rythme du match. Il faut jouer comme on a l’habitude de le faire. On veut gagner. Même si c’est une belle équipe, joueuse, avec des principes forts, on a toutes les armes pour la battre », a expliqué l’ancien défenseur central désormais entraineur adjoint. Un message fort pour donner de la confiance, alors que la saison et probablement l’avenir de Bruno Genesio se jouera ce samedi face l’OGCN.