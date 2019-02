OL : Nice a fait un « hold-up », Génésio ne comprend pas

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

Bruno Génésio, coach de l'OL, après la défaite à Nice (0-1) : « Mon analyse ? La même qu'au match aller, à savoir qu'on a archi-dominé, qu'on s'est créé une multitude d'occasions, mais qu'on a pas été suffisamment tueurs pour l’emporter. Comme souvent dans ce genre de match... On est punis en plus. C'est un hold-up. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mon équipe. Dans le jeu, les intentions et les engagements, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Lille à 6 points ? C'est dommageable... Mais surtout on avait la possibilité de faire un écart avec les équipes derrière nous. Mais il reste beaucoup de matchs, rien n'est terminé. C'est juste rageant de perdre trois points dans ces conditions... », a-t-il déclaré sur OL TV.