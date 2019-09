OL : Ne paniquez pas, Aulas mise à 100% sur Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Avant de recevoir le PSG ce dimanche soir au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais pointe à la neuvième place du classement de Ligue 1. Il n'y a évidemment pas de quoi paniquer, mais on est loin des espoirs suscités par les deux premiers matches de Championnat, certains ayant rapidement fait de l'OL un concurrent XXL pour le Paris Saint-Germain cette saison. Si le club de la capitale a l'occasion de mettre Lyon à 7 points en cas de victoire ce dimanche, Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à paniquer. Pour le président de l'Olympique Lyonnais, il faut laisser du temps à Sylvinho et Juninho pour tout mettre en place, la révolution intervenue cet été dans la capitale des Gaules devant forcément être digérée.

Et dans Le Parisien, JMA annonce la couleur et reste d'un optimisme débordant. « Si le début de saison répond à mes attentes ? Non, pas encore, mais c’est normal. On a tout changé, le directeur sportif, l’entraîneur, la moitié de l’équipe. Je ne m’attendais pas à un début de saison facile. J’ai une grande confiance en Juninho et Sylvinho. Je suis passé les voir vendredi, et j’ai vu un grand niveau d’investissement des joueurs, d’entraînement, d’ambition. Je ne sais pas si le déclic interviendra contre le PSG. Mais je ne regarde pas l’avenir à court terme, et je sais que celui à long terme sera souriant pour Lyon. Il faut être patient. La stabilité est la meilleure protection pour les résultats en dents de scie. La preuve, ça fait 33 ans que je dirige l'OL », fait remarquer, au passage, Jean-Michel Aulas, qui n'est pas du genre à se mettre dans le rouge aussi vite. Une bonne victoire contre le Paris SG serait quand même une belle façon de se relancer en Ligue 1.