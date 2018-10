OL : Ndombele promet de cartonner à l'OL pour rester en Bleus

Dans : OL, Equipe de France.

Convoqué par Didier Deschamps pour combler l’absence de Corentin Tolisso, victime d'une rupture des ligaments croisés, Tanguy Ndombele découvre l’Equipe de France depuis lundi.

Et s’il n’est pas certain de se voir offrir une première sélection durant cette période internationale, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais savoure de côtoyer des champions du monde. Dans une interview accordée au site officiel de la FFF, l’ancien milieu relayeur d’Amiens a promis de continuer à être performant à Lyon pour être régulièrement appelé avec les Bleus et ainsi accomplir son rêve de jouer pour le maillot bleu blanc rouge.

« Il faut toujours croire en soi, j’y croyais, je voulais vraiment arriver là, je suis content d’arriver là. Il y a eu un blessé, c’est pour ça que je me suis retrouvé ici. Je pense que j’ai une bonne progression. C’est ma première convocation, il faut continuer à être performant pour faire d’autres rassemblements. C’est un rêve quand on est jeune. En plus, ils ont été champions du Monde, ça donne encore plus envie d’être là. On représente le maillot bleu, tout le pays. C’est ma première je regarde un peu tout. Je suis avec des grands joueurs, je suis là pour apprendre. J’étais en Espoirs à côté, le fait de rentrer dans le château, c’est une autre sensation, c’est autre chose » a confié Tanguy Ndombele, forcément un peu intimidé après quelques jours de découverte de l’Equipe de France A. Désormais, le n°28 de l’OL doit se tenir prêt, au cas où Didier Deschamps fasse appel à lui contre l’Islande, jeudi.