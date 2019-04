OL : Ndombele en roue libre, Lyon le recadre avant son départ

Dans : OL, Ligue 1.

Longtemps intouchable cette saison, Tanguy Ndombele était pourtant remplaçant lors de la défaite contre Dijon (1-3) samedi en Ligue 1.

Rien à voir avec une sanction de Bruno Genesio. En réalité, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais voulait surtout secouer un joueur en perte de vitesse. Mais le plan n’a pas vraiment fonctionné. En effet, L’Equipe raconte que le comportement détaché du milieu de terrain sur le banc, pendant l’échauffement puis sur le terrain, a alerté en interne.

« Il est un peu comme ça depuis la saison dernière et son arrivée au club, a confié un membre de l’OL au quotidien sportif. Après, comme toujours, on y fait un peu plus attention lorsque cela ne va pas. Lorsque tout va bien, ça passe inaperçu… Son problème, c’est qu’il communique peu et ça ne joue pas forcément en sa faveur. » En effet, le Gone peut paraître réservé pour certains, mais hautain pour d’autres.

Le PSG a la solution

Résultat, l’international français a reçu un rappel à l’ordre de la direction qui aimerait compter sur lui pour l’objectif de la deuxième place en championnat. Suffisant pour remettre Ndombele dans la bonne direction ? En tout cas, l’ancien Amiénois a intérêt à ne pas ternir son image, lui qui est actuellement surveillé par de nombreuses formations en Europe. Dont le Paris Saint-Germain qui pense pouvoir le gérer plus facilement dans un vestiaire expérimenté.