OL : Ndombélé chez les Bleus en octobre, ça se précise

Dans : OL, Equipe de France.

Pas vraiment désireux de changer son groupe champion du monde, Didier Deschamps a fait dans la simplicité pour les matchs du mois de septembre, convoquant tous les joueurs présents en Russie, sauf les gardiens blessés bien entendu.

Il ne pourra pas en faire de même pour les rencontres du mois d’octobre, notamment en raison de la longue indisponibilité de Corentin Tolisso, blessé au genou pour plusieurs mois. Une aubaine pour Tanguy Ndombélé ? Impressionnant face à Manchester City, le milieu de terrain lyonnais a marqué des points auprès du staff tricolore, affirme Foot365, pour qui l’ancien amiénois a pour le moment largué la concurrence représentée par Houssem Aouar, Morgan Sanson ou Moussa Sissoko.

Et c’est bien évidemment sans parler d’Adrien Rabiot, avec qui la hache de guerre n’a toujours pas été officiellement enterrée, et qui ne devrait pas revenir de sitôt chez les Bleus quand on connaît la rancune de Didier Deschamps envers les déserteurs. S’il venait donc à confirmer dans les prochaines semaines, l’international espoir tricolore de l’OL pourrait se voir offrir une belle chance de montrer ses qualités au plus haut niveau, quelques semaines seulement après sa prolongation de contrat à Lyon.