OL : Ndombele ça sera au moins 70ME, la Juventus le sait

Parmi les nombreux clubs intéressés par Tanguy Ndombele, il y a la Juventus, un club capable de proposer un gros challenge sportif à l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais. Mais ce dimanche, Tuttosport, le quotidien sportif basé à Turin, dresse un état des lieux concernant la possibilité de faire affaire avec l'OL pour obtenir la signature de Tanguy Ndombele. Et au sein de la capitale du Piémont, la confiance semble très mitigée concernant un deal possible avec Lyon au mercato. Car plusieurs obstacles se présentent sur la route de la Juventus pour finaliser la venue du milieu de terrain rhodanien cet été.

« La première complication, c’est la concurrence pour la Juventus dans ce dossier. Le milieu de terrain lyonnais de 22 ans semble être tenté par les Spurs, il est également considéré comme la principale alternative à Paul Pogba, non seulement par les deux clubs intéressés par le milieu de Manchester United, à savoir la Juventus et le Real Madrid, mais aussi par les Red Devils eux-mêmes en cas de départ du champion du monde. Avec autant de concurrence, il ne sera pas facile de convaincre le joueur, constate Tuttosport, qui voit tout de même des atouts dans les mains de la Juventus. Les relations entre la Juventus et Lyon sont excellentes (...) L’amitié est donc bonne entre les deux clubs, mais les affaires sont les affaires, toutefois les bonnes relations peuvent aider, notamment afin de trouver la formule qui permettra éventuellement le deal. » Et le média italien d'estimer que la signature de Tanguy Ndombele ne se fera pas au-dessous de 70ME.