OL : Ndombele accepte une première offre au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Joueur au profil très apprécié à travers l’Europe, Tanguy Ndombele ne devrait pas faire de vieux os à l’Olympique Lyonnais.

En effet, l’international français figure dans le viseur de plusieurs cadors dont Paris, Manchester City ou encore la Juventus Turin au mercato. Mais à en croire les informations du 10 Sport, c’est Tottenham qui pourrait rafler la mise en s’offrant l’ancien milieu de terrain d’Amiens. Selon le média, le joueur, séduit par le discours de Mauricio Pochettino, s’est d’ores et déjà mis d’accord avec les Spurs.

Du côté du malheureux finaliste de la Ligue des Champions, on souhaite avancer rapidement sur le dossier afin de le boucler au plus vite, et coiffer ainsi au poteau les cadors européens précédemment cités. La volonté de l’Olympique Lyonnais est également d’aller vite puisque Jean-Michel Aulas aimerait boucler cette vente avant la fin du mois de juin, afin que celle-ci soit incluse dans les comptes avant la clôture annuelle fixée au 30 juin. Cette volonté de vendre rapidement pourrait être préjudiciable à l’OL, qui réclame pour l’heure 80 ME. Mais qui pourrait revoir ses exigences à la baisse devant Daniel Levy, négociateur confirmé n’étant pas vraiment réputé pour surpayer en période de mercato.