OL : Nacer Chadli à l'OL, une réponse glaçante....

Parmi les nombreux renforts évoqués du côté de l'Olympique Lyonnais depuis le début du mercato, le nom de Nacer Chadli, le milieu de terrain international belge présent actuellement en Russie, a souvent été évoqué. Auteur du but qui a qualifié la Belgique à l'ultime seconde contre le Japon, le joueur de West Bromwich Albion semblait avoir les atouts nécessaires afin de venir donner du poids à l'entrejeu de l'OL.

Cependant, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas a mis un grand coup de frein à cette piste. « Il a peut-être été suivi, mais on ne va pas commencer par là. On a un milieu de terrain qui a fait sensation la saison dernière, et on aura au moins le même cette saison plus Cheick Diop, qui selon ce que l’on me dit fait une très bonne préparation », a prévenu le président de l'Olympique Lyonnais. Reste à savoir s'il s'agit d'une vraie décision finale de l'OL concernant Nacer Chadli ou juste d'une déclaration stratégique afin de mieux revenir à la charge dans les semaines qui viennent, une fois que la pression mise sur le mercato par le Mondial aura totalement disparu. Il faudra attendre pour en savoir plus.