OL : Nabil Fekir va-t-il rester à l'OL ? Une réponse très floue !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Nabil Fekir rentrera du Mondial lundi avec un titre de champion du monde, ou pas, mais le capitaine de l'Olympique Lyonnais n'en n'aura pas fini avec un été très agité pour lui. En effet, pour l'instant on ne sait pas si l'international tricolore continuera sa carrière à l'OL ou s'il partira vers d'autres cieux. Alors que des rumeurs circulent toujours sur un possible accord déjà négocié avec Liverpool, Jean-Michel Aulas a remis le doute dans le dossier Nabil Fekir.

Car pour le président de l'Olympique Lyonnais, il n'y a visiblement rien de fait dans ce dossier. « Il se dit que Liverpool pourrait revenir à la charge… C’est que j’ai vu dans la presse, mais je n’en suis pas informé. Son transfert a échoué en juin, mais il n’est pas affecté. Il est assez fataliste, concentré sur sa Coupe du monde, et il a toujours le cœur à Lyon. On a discuté de son frère Yassin, qui a signé pro. Nabil est beaucoup plus proche de Lyon aujourd’hui qu’il ne l’était quand on a discuté avec Liverpool. Peut-être ira-t-il à Liverpool, ou dans un autre club, mais s’il reste à l’OL, ce sera une grande année pour lui et pour nous », explique, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui sait que le mercato est loin d'être terminé et que le prix de Nabil Fekir peut encore évoluer, même si pour l'instant la Coupe du Monde n'a pas apporté une plus-value colossale au capitaine de l'OL, très peu utilisé par Didier Deschamps.