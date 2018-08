OL : Nabil Fekir jouera avec l'OL sans aucune rancoeur

Dans : OL, Ligue 1.

Promis à un transfert à Liverpool lors de ce mercato, une opération qui a finalement capoté sans que l'on connaisse la raison précise, Nabil Fekir va désormais retrouver le chemin de la compétition. Ce mercredi, Bruno Genesio a en effet annoncé que son champion du monde était disponible pour la réception de Strasbourg, vendredi au Groupama Stadium, et que le capitaine de l'Olympique Lyonnais avait démontré depuis son retour qu'il ne traînait pas son spleen suite à l'échec des négociations avec le club de Premier League.

« Nabil est prêt à débuter le match et faire au moins une heure de très grande qualité. C’était préférable de prendre le temps même si on aurait tous aimé l’avoir tout de suite. Il n’était pas prêt physiquement. Ce n’est jamais facile mais il a su évacuer la déception de son transfert avorté à Liverpool. Il est à Lyon, chez lui, capitaine, dans un club qualifié pour la Ligue des Champions. Cette saison peut être très importante pour Nabil. Je ne vois pas chez lui des attitudes qui laissent penser qu’il n’assumera pas son rôle comme il l’a fait l’année dernière. Il est resté comme il était. Il a un certain détachement. C’est à lui de faire une grande saison pour être récompensé individuellement », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, très confiant sur l'engagement à 100% de Nabil Fekir, lequel pourrait rapidement prolonger son contrat avec l'OL.