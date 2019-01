OL : Nabil Fekir hors de forme ? Tarrago est certain qu'il y a un souci

Dans : OL, Ligue 1.

Pas assez affûté, trop gros, pas assez rapide...Nabil Fekir n'échappé pas aux attaques ces derniers temps, le joueur vedette de l'Olympique Lyonnais ayant un gros passage à vide depuis quelques semaines. Et ce n'est pas son passage fantomatique vendredi soir pendant la première période contre Reims qui va faire baisser l'intensité des critiques contre Nabil Fekir, silencieux et discret sur sa situation actuelle.

Sur la chaîne L'Equipe, Sébastien Tarrago n'est pas étonné des prestations du champion du monde et il donne les raisons de cette situation. « Cela fait 2 ou 3 mois qu’il est à la rue physiquement. C’est un garçon qui n’est plus capable de faire ce qu’il faisait avant parce qu’il n’est pas prêt au niveau athlétique et Nabil Fekir ne supporte pas la médiocrité athlétique. II doit être au top. On sait bien que déjà il peut prendre un peu de poids de temps en temps et il a besoin de rapidité sur ses premiers appuis. Et il ne les a plus », fait remarquer, dans des propos relayés par FootRadio, le journaliste du quotidien sportif. No pain no gain, Nabil Fekir va devoir se remettre au boulot s'il veut avoir le physique fit souhaité par Sébastien Tarrago.