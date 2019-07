OL : Nabil Fekir et le mercato, Juninho entre en scène !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le dossier Nabil Fekir est forcément en haut de la pile sur le bureau de Jean-Michel Aulas, le champion du monde de l'Olympique Lyonnais bénéficiant toujours d'un bon de sortie accordé l'an passé. Mais ce mercredi, à l'occasion de la conférence de presse de présentation de Thiago Mendes, Juninho est intervenu en personne afin de faire connaître son sentiment sur la situation de Nabil Fekir. Et le directeur sportif brésilien de l'OL a été clair et net, il espère très clairement que l'international tricolore sera toujours sous le maillot de Lyon la saison prochaine.

Même si cela n'indique pas que le départ de Nabil Fekir est à oublier, Juninho donne tout de même une grosse tendance. « J'ai beaucoup d'admiration pour Nabil Fekir. Je suis fan de sa façon de jouer, de son niveau et de son talent. Il faudra respecter l'envie de Nabil mais si ça dépend de moi, de l'entraîneur, de Florian Maurice ou de l'effectif, on veut qu'il reste. Ce serait vraiment dommage de le voir partir lors de ce mercato », a reconnu le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, même si en écho à cette prise de position Jean-Michel Aulas a fait savoir qu'à un an de la fin de son contrat Nabil Fekir devait prolonger...ou partir, l'OL n'ayant pas l'intention de voir partir ce dernier librement.