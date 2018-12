OL : Nabil Fékir entendu par la police, les premières infos

Dans : OL, Ligue 1.

Absent du groupe pour le match face à Amiens, Nabil Fékir fait néanmoins l’actualité dans la région lyonnaise.

Le capitaine de l’OL a en effet été entendu par la police ce mardi en raison de son implication dans une affaire d’escroquerie et d’extorsion de fonds. Tout ceci débute avec une plainte déposée au printemps 2018 auprès du parquet de Vienne, et qui fait suite à des arnaques au téléphone ou des courriers volés dans les boites aux lettres de personnes âgées, afin de récupérer des coordonnées bancaires pour se faire virer des sommes d’argent.

Mais ces sommes transitaient par des comptes avant de s’envoler à l’étranger, et notamment celui de Nabil Fékir. Selon Le Dauphiné Libéré, le travail des enquêteurs est de savoir si le champion du monde et son entourage étaient au courant de ces mouvements qui ne sont pas anodins, puisque l’ensemble de l’escroquerie porterait tout de même sur plusieurs centaines de milliers d’euros. Des sommes qui se sont évaporées à travers ces arnaques puis des comptes courants français et notamment celui de Nabil Fékir.