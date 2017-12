OL : Nabil Fékir dégoûté d’être dans le même championnat que le PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

L’AS Monaco a déjoué les pronostics la saison passée en remportant le championnat de France, mettant fin à la série de cinq titres consécutifs du club de la capitale. Le PSG s’est vengé en recrutant de manière féroce au marché des transferts, confirmant sa volonté de briller sur la scène européenne mais aussi d’étouffer la concurrence en France. C’est déjà le cas avec les neuf points d’avance sur Monaco et Lyon à la mi-saison, et un titre déjà quasiment promis aux Parisiens. De quoi énerver Nabil Fékir, qui voit bien que l’OL a effectué de gros efforts sur le marché des transferts et possède l’une des meilleures équipes du pays. Mais c’est le PSG qui est appelé à tout rafler dans l’hexagone.

« Bien sûr, c’est frustrant de jouer la 2e place. Quand on a une équipe comme le PSG dans le championnat, c’est compliqué de jouer le titre avec eux. Ils jouent très bien au ballon avec de très grands joueurs. Nous, on est là. On donne tout sur le terrain et on vise le plus haut. Ça va être la bagarre jusqu’à la fin avec Monaco et Marseille », a souligné le capitaine lyonnais sur bein SPORTS. Une frustration bien compréhensible, car malgré son talent, Nabil Fékir possède pour l’heure un palmarès totalement vierge avec l’OL.