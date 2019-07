OL : Nabil Fekir a refusé deux offres XXL au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Il y a quelques jours, c’est à la surprise générale que Nabil Fekir s’est engagé en faveur du Bétis Séville. Sans manquer de respect au club andalou, il est évident que le capitaine rhodanien, champion du monde en 2018 avec les Bleus, pouvait aspirer à signer dans un club d’une dimension supérieure. La preuve, Naples était venu aux renseignements, juste avant l’officialisation de son transfert chez le récent 10e de Liga. Mais Nabil Fekir n’a qu’une parole et selon Hatem Rezigui, collaborateur de Jorge Fuentes et de Jorge Mendes et donc à la manœuvre dans ce dossier, Nabil Fekir a refusé les avances de Naples mais également de l’Atlético de Madrid pour signer au Bétis.

« Pour des raisons personnelles, Nabil souhaitait quitter l’OL. Il a beaucoup d’admiration pour son club formateur, il l’aime, il aime les dirigeants, le président, il est reconnaissant, mais il éprouvait une lassitude morale, il avait besoin d’un nouvel environnement pour s’épanouir. Nabil n’est pas un mercenaire. Je souhaite rétablir la vérité car beaucoup de gens se posent des questions, parlent pour lui. Mais la vérité c’est que le dimanche 21, s’il voulait, il allait dans un meilleur club. S’il voulait, il demandait au Betis d’attendre encore une semaine de plus et on lui ramenait l’Atletico ou Naples. Il va se retrouver dans un nouvel environnement, dans un championnat qui joue au football que Nabil aspire à jouer. Il va s’épanouir » a-t-il confié, interrogé par le site Olympique et Lyonnais. Reste maintenant à voir si ce choix de carrière s’avèrera payant pour Nabil Fekir…