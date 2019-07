OL : Nabil Fekir à Naples, Eric Abidal lui met un stop !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Depuis plusieurs jours, Nabil Fekir est annoncé du côté du Bétis Séville. En effet, l’international tricolore a trouvé un accord de principe avec le club andalou en vue d’un transfert cet été. Néanmoins, au cours des dernières heures, l’arrivée de Naples dans ce dossier a changé la donne. Et pour cause, l’international tricolore pourrait (logiquement) privilégier un transfert en Italie, dans un club où il disputera la Ligue des Champions. Mais cela ne semble pas emballer un certain Eric Abidal, ancien de la maison lyonnaise et désormais directeur sportif du FC Barcelone.

En effet, RMC annonce que l’ancien défenseur gauche de l’OL a conseillé à Nabil Fekir de signer au Bétis Séville cet été. « Pour ensuite le faire venir au FC Barcelone dans les prochaines années ? Hypothèse qui n'est pas à exclure si Nabil Fekir se montre performant. Le joueur est cependant attiré depuis le début des négociations par le projet napolitain. Disputer la Ligue des champions était une envie importante chez le joueur cette saison » indique la radio. Reste désormais à voir quelle sera l’issue de ce dossier hautement indécis.