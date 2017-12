OL : N'empêche, cet achat XXL du mercato est une énorme affaire

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lorsque l'Olympique Lyonnais a déboursé 8ME pour faire venir Mariano Diaz du Real Madrid, nombreux sont ceux qui ont douté du choix fait par le club rhodanien pour remplacer Alexandre Lacazette. Car cet effort financier fait pour l'attaquant de 24 ans, pas vraiment connu, pouvait sembler colossal. Cependant, cinq mois plus tard, il est évident que l'OL a fait une très belle opération, Mariano Diaz étant troisième du classement des buteurs de Ligue 1 à égalité avec Nabil Fekir et devant un certain...Neymar.

Un sacré bilan pour un joueur à part et qui peut paraître agaçant compte tenu de son jeu très individualiste. Mais pour Bruno Genesio, Mariano Diaz est incontestablement un attaquant de très haut niveau. « Si Mariano est la recrue qui m’a le plus étonné ? Oui, mais avec aussi Marcelo, qui est entré dans le groupe comme s’il était là depuis très longtemps, et s’est imposé comme un patron. Mariano, lui, est surprenant dans ses stats. Marquer 13 buts, sans tirer les penalties, ça veut dire qu’il pourrait en être à 17 ou 18 aujourd’hui, juste derrière Cavani. Il est encore à 24 ans un jeune joueur et ce qu’il fait est remarquable. Il arrivait derrière Alex Lacazette. Il fallait assumer, et il l’a fait. Cela prouve que c’est un très bon joueur et qu’il a un vrai mental. Son côté individualiste ? C’est un profil d’attaquants différent de ce qu’on a connu à Lyon ces dernières années. Mais je trouve qu’il fait énormément d’efforts et de progrès. Et puis, qu’est-ce qu’on demande d’abord à un attaquant ? Marquer, et lui, il est d’une adresse et d’une efficacité peu communes », fait remarquer, dans Le Progrès, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, conscient d’avoir un bel atout dans les mains avec Mariano Diaz.