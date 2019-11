OL : Muscle ton jeu Martin ! Lyon s'impatiente...

Dans : OL.

Toujours muet en Ligue 1 cette saison, Martin Terrier peine à trouver la bonne carburation avec l’Olympique Lyonnais, où il bénéficie néanmoins de la confiance de Rudi Garcia.

Titulaire face à Nice samedi après-midi (2-1), l’ancien attaquant de Lille et de Strasbourg devrait à nouveau débuter sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions. Assurément, Martin Terrier doit profiter des absences de Memphis Depay et d’Houssem Aouar pour marquer des points dans l’esprit de son entraîneur, lequel a commenté en conférence de presse l'évolution de Martin Terrier. Selon l’ancien coach de l’OM, l’attaquant lyonnais doit notamment muscler son jeu afin de gagner en constance et potentiellement se montrer plus souvent décisif.

« Le joueur, je commence à mieux le connaître. L’homme, je le découvre et Martin est quelqu’un d’attachant. Il a du talent et tout ce qu’il faut pour réussir. Il va vite, il est technique. Il doit gagner en régularité et en constance durant ses matches. Il doit devenir plus agressif avec et sans ballon. C’est lui qui décale Moussa sur le penalty (contre Nice ce week-end, ndlr) » a commenté Rudi Garcia, lequel est convaincu par le potentiel de Martin Terrier, mais aimerait enfin voir son attaquant gagner en régularité. Au joueur de 22 ans, qui devrait évoluer dans le couloir gauche face au Zénith Saint-Pétersbourg, de répondre aux attentes de son entraîneur et du staff technique des Gones.