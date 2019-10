OL : MU le suit au mercato, Moussa Dembélé est tenté !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Jean-Michel Aulas l’a déjà expliqué, il a placé Moussa Dembélé sur la liste des joueurs intransférables cet hiver.

Le but d’avoir un buteur jeune et en pleine progression dans son effectif n’est pas de le vendre au plus offrant, mais pour faire grandir l’équipe et profiter de son sens du but. Mais après un bon début de saison, l’ancien joueur du PSG n’est plus forcément vu comme un titulaire indiscutable. C’était du moins le cas avec Sylvinho, reste à savoir ce qu’en pense Rudi Garcia. De son côté, Dembélé a en tout cas pris note de l’intérêt de Manchester United, qui rêve de s’offrir un buteur dès cet hiver, mais aussi de l’envie d’un club comme Everton de le recruter.

Et selon Football Insider, l’attaquant lyonnais serait tenté par l’idée de retrouver le championnat anglais, lui qui s’était fait découvrir du côté de Fulham. Pour le joueur lyonnais, un transfert dans un club du haut du tableau en Premier League serait « la suite logique » de sa carrière, même si pour le moment, il n’y pas d’urgence. Un élément à prendre en compte en tout cas, puisque cela pourrait inciter un club anglais à effectuer une offre dès le mois de janvier, et peut-être l’OL à ne pas retenir contre son gré son buteur, surtout s’il n’est plus jugé aussi indispensable qu’au lancement de la saison.