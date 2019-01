OL : Moussa Dembélé le bug XXL du mercato ? Il a des excuses

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire samedi soir en Coupe de France avec l’Olympique Lyonnais contre Bourges, Moussa Dembélé a clairement été à côté de la plaque, l’ancien attaquant du Celtic vendangeant quelques énormes occasions. De quoi agacer les supporters de l’OL, lesquels se demandent où est passé le buteur qui mettait en extase le club écossais et que Lyon a tout de même acheté pour 22ME et qui a signé jusqu’en 2023.

Pour Ludovic Obraniak, Moussa Dembélé n’a pas perdu toutes ses qualités d’un seul coup, il doit juste digérer son nouveau statut à l’Olympique Lyonnais. « C’est un problème de confiance. Entre un joueur qui est titulaire indiscutable, porté par ses partenaires, avec la confiance de son coach, considéré comme l’un des meilleurs et un joueur qui arrive à Lyon en doublure, qui attend son tour et qui a de la peine à trouver le chemin des filets depuis un certain temps, il cherche clairement sa place. Le passage entre son statut du Celtic et son statut à l’OL fait que la perte de confiance est visible et qu’il faudra du temps à Moussa Dembélé pour la retrouver », a confié, sur RMC, l’ancien joueur plutôt confiant concernant le buteur de l'Olympique Lyonnais à qui il souhaite qu'on accorde du temps. Cela tombe bien, il a encore quatre ans et demi de contrat avec l'OL.