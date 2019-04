OL : Moussa Dembélé en boss du sprint final, Lyon a visé juste

Dans : OL, Ligue 1.

Ce vendredi soir, l’Olympique Lyonnais a enchaîné une deuxième victoire de suite face à Bordeaux (3-2).

Dans la douleur, l’équipe de Bruno Genesio a finalement réussi son coup en revenant sur les basques de Lille tout en reléguant Saint-Etienne et Marseille avant les matchs de dimanche. Une bonne opération que le club rhodanien ne doit pas à sa défense, Denayer et Marcelo étant à la rue sur les deux buts girondins (34e, 38e). Par contre, l’OL peut toujours compter sur son attaque.

Si Depay (un but), Cornet (un but, une passe décisive) et Fekir (deux passes) ont confirmé leurs retours en force, c’est Moussa Dembélé qui s’impose comme le sauveur de Lyon en cette fin de saison. Décisif lors des grands matchs (ASSE, PSG), l’avant-centre a réédité sa performance au Matmut Atlantique. Rentré en jeu à la 69e minute à la place de Terrier, l’international a marqué deux fois : un but refusé pour un hors-jeu (72e), puis la réalisation de la victoire (85e). En 2019, Dembele a donc inscrit neuf buts en L1. Seul Mbappé (PSG) fait mieux. Une statistique qui prouve que Lyon ne s'est pas trompé en déboursant 22 millions d'euros pour recruter le successeur de Mariano Diaz lors de l'été dernier.