OL : Mourinho refuse Lyon, l'entraîneur nommé d'ici 48h ?

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais ne semble pas vouloir traîner concernant la désignation du successeur de Sylvinho. Et même si José Mourinho, Rémi Garde et Arsène Wenger ne seraient plus en course, il semble acquis que Jean-Michel Aulas et Juninho feront leur choix avant la semaine prochaine.

Il n'y a toujours pas de la fumée blanche au-dessus du Groupama Stadium et les supporters de l'OL devront encore attendre quelques jours avant de connaître le nom du remplaçant de l'éphémère Sylvinho. A priori, le nouvel entraîneur de Lyon ne sera pas José Mourinho, même si l’OL a bel et bien tenté de proposer le poste au Special One. RMC confirme ce que disait la presse anglaise mercredi matin, à savoir que Mourinho veut revenir en Premier League, et pas débarquer en Ligue 1, même si à priori il a apprécié ce contact avec les dirigeants rhodaniens. Tottenham est toujours la destination numéro 1 pour le coach portugais viré par Manchester United l’hiver dernier. Du côté de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas et Juninho seront en déplacement à Paris ce jeudi afin de rencontrer Laurent Blanc, qui est le favori, mais pas le seul candidat encore en lice.