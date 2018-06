OL : Mourinho et le mercato, Aulas s'éclate à Moscou

Dans : OL, Mercato.

Actuellement en Russie pour suivre l’équipe de France, Jean-Michel Aulas a profité de la qualification rapidement acquise par les Bleus pour se lâcher sur d’autres sujets.

Après avoir évoqué l’avenir de Nabil Fékir, qui peut aussi bien passer par Lyon, Liverpool que le Real Madrid selon lui, le président de l’OL a abordé le dossier du recrutement. Son chef de la cellule dédiée, Florian Maurice, va arriver à Moscou ce dimanche, et JMA ne cache pas que des dossiers peuvent avancer pendant cette Coupe du monde en Russie. Du moins, les contacts peuvent toujours servir pour la suite.

« Superviser non. Ceci étant, on essaye de prendre contact avec des joueurs, avec leur entourage. J'étais avec Jose Mourinho il y a quelques jours. Nous avons beaucoup discuté. On avait échangé tous les deux l'an passé pour la venue de Memphis (Depay) à Lyon. Quand on a la chance de rencontrer les plus grands entraîneurs, des spécialistes, automatiquement on n'est pas très loin des joueurs. Plein de choses se passent. Il y a d'une part des joueurs qui peuvent demander à partir et, d'autre part, certains qui sont susceptibles de nous intéresser. On les a suivis toute la saison et s'ils sont là, c'est que se sont des joueurs de grande qualité. On en profite pour créer une relation avec eux afin de conclure, si possible, quelque chose par la suite », a souligné le président de l’OL, persuadé qu’il y a des possibilités à étudier pendant ce mondial, et que sa présence peut clairement servir l’OL au final.