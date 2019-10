OL : Mourinho à Lyon, il a une priorité numéro 1

Dans : OL, Ligue 1.

Le nom de José Mourinho avait déjà circulé du côté de l’Olympique Lyonnais lorsque le départ de Bruno Genesio avait été officialisé. Une mystérieuse, et très certainement fausse, réunion avait même été évoquée entre le Special One et Jean-Michel Aulas dans un aéroport lyonnais. Cela était évidemment retombé après la signature de Sylvinho au poste d’entraîneur de l’OL. Mais le limogeage du technicien brésilien au lendemain du derby perdu par Lyon à Saint-Etienne a évidemment relancé toutes les supputations, y compris concernant la venue de José Mourinho sur le banc rhodanien. Le technicien portugais apprécie la Ligue 1 puisqu’on l’a plusieurs fois vu dans les tribunes du stade de Lille, et notamment dimanche dernier pour LOSC-Nîmes.

Mais si José Mourinho est sans emploi depuis son limogeage l’hiver dernier par Manchester United, il semble déterminé à faire son come-back non en Premier League histoire de prendre sa revanche. Selon le Daily Mail, plutôt que du côté de Lyon, c’est du côté de Londres, et plus précisément de Tottenham que le regard de José Mourinho est tourné. Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino semble très incertain compte tenu des performances des Spurs en Premier League et en Ligue des champions, le tabloïd anglais affirme que le Special One fait déjà les yeux doux aux dirigeants de Tottenham. Pour Jean-Michel Aulas, il va falloir bouger pour peu que le patron de l'Olympique Lyonnais souhaite réellement s'offrir José Mourinho.