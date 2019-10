OL : Moment rare, il lance des fleurs à Maxwel Cornet

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais pleure en championnat, mais rigole en Ligue des Champions. Autant dire que les supporters rhodaniens ont envie de retrouver le sourire à l’occasion du déplacement de leur équipe à Lisbonne ce mercredi. Ce serait l’occasion de faire un grand pas vers la qualification en cas de succès, et c’est ce que Sidney Govou a envie de voir.

« Pas le temps de gamberger pour l’OL, c’est déjà retour à la Ligue des Champions, la seule éclaircie pour l’instant. Contre Benfica, il faudra au moins prendre trois points sur les six, ce qui donne la garantie d’être au minimum troisième. Dans l’absolu, il faudrait même prendre six points. Mais l’équipe est aujourd’hui malade et ce n’est pas en Ligue des Champions qu’on peut se rassurer », a livré l’ancien joueur et désormais consultant pour Le Progrès, avant d’enchainer sur deux cas plus personnels.

« Houssem Aouar va devoir prendre ses responsabilités, il faut qu’il aille se faire mal un peu plus, même si samedi je l’ai trouvé pas mal. C’est un leader de l’équipe, le niveau d’exigence doit donc être supérieur. Il ne peut plus se contenter de ça. Maxwel Cornet est lui toujours au même niveau. C’est sur des joueurs comme ça qu’il faut s’appuyer », a souligné Govou, plutôt convaincu par la performance de l’ancien messin contre Dijon samedi dernier. Si ce dernier a récemment prolongé et ne cache pas son attachement à l’OL, le voir en nouveau maillon fort de l’attaque serait une nouveauté.