OL : Mohamed Bahlouli, le futur Coutinho de Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Dans la famille Bahlouli, on a le football et l’Olympique Lyonnais dans la peau. Tout le monde se souvient de la « hype » qui avait accompagné le parcours de Farès Bahlouli chez les jeunes à l’OL, même si son parcours a par la suite été beaucoup plus compliqué, avec des passages contrastés par Monaco puis Lille. Le milieu offensif possède une petite sœur, Nasrine, qui fait des malheurs dans sa catégorie et se retrouve même encore à jouer chez les garçons en U15, mais aussi un frère cadet né en 2000 et qui évolue chez les U19 de l’Olympique Lyonnais, et sera donc amené à affronter l’ASSE en Coupe Gambardella ce week-end. Milieu offensif également, Mohamed Bahlouli possède des caractéristiques similaires à celles de son grand frère, et la même ambition d’atteindre le plus haut niveau dans sa carrière.

« La comparaison avec mon frère m'accompagne mais je n'en ai jamais souffert. Nous avons eu les mêmes entraîneurs qui disent que j'ai le même style de jeu. Parfois, lors des entraînements, certains m'ont déjà crié dessus en m'appelant Farès », avoue Mohamed Bahlouli, qui évolue en meneur de jeu et rêve déjà de briller comme l’un de ses idoles, Philippe Coutinho.

« Je dirais que je suis un joueur technique avec une bonne vision du jeu. Lionel Messi est impossible à imiter. Celui que je regarde c'est Philippe Coutinho. Je le regarde en match et aussi sur des vidéos Youtube que je me passe. Il a tout du milieu offensif moderne, il peut à la fois s'exprimer avec des dribbles, des buts, des passes décisives tout en se plaçant toujours pour que son équipe reste équilibrée », a expliqué à Goal un Mohamed Bahlouli qui s’est pour le moment fixé trois objectifs pour les mois à venir : celui de s’entrainer avec les pros, d’apparaître pour la première fois dans le groupe pro, puis signer son contrat professionnel à l’OL.