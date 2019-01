OL : Messi et le Barça donnent déjà des maux de tête à Genesio

Dans : OL, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Frustré après l’élimination contre Strasbourg (1-2) en Coupe de la Ligue mardi, Bruno Genesio a souligné les points faibles de son équipe.

Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, ses hommes manquent d’agressivité dans les deux surfaces, et surtout de concentration sur les phases défensives. « On prend beaucoup de buts, a regretté le technicien. On n’est pas suffisamment concentrés après un but marqué. On est aussi en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Les constats sont les mêmes, il faut régler tout ça. » Si possible avant le 19 février, la date du huitième aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Une confrontation qui inquiète forcément le coach lyonnais.

« Ce match est déjà dans toutes les têtes. Chaque jour qui passe, on nous parle de ce match. Mais cela doit être positif et nous pousser à être performant avant cette rencontre. Et non pas l’inverse avec l’idée de se préserver, a prévenu Genesio, qui réfléchit déjà à la manière de bloquer les Blaugrana. Ce serait une grosse erreur de faire du marquage individuel sur Messi. Il faudra une discipline collective. » Le seul point positif, c’est que le Barça n'est pas non plus un modèle de solidité défensive, encore moins sur coup de pied arrêté.