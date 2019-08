OL : Merci Sylvinho ! Le trésorier de Lyon est déjà en feu

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a pris le risque de tout changer en début de mercato, le président de l'Olympique Lyonnais confiant les clés de son club, du moins sur le plan sportif, à Sylvinho et Juninho. Et si les matches de préparation ont semé un léger trouble, les deux victoires en Ligue 1 contre Monaco et Angers ont emballé les supporters de l'OL. Au point que désormais, et après seulement deux journées de Championnat, la quête du titre chatouille déjà les esprits. La sauce a tellement bien pris que le Groupama Stadium est en passe de battre un record d'affluence pour une rencontre de Ligue 1 au mois d'août, période qui n'est généralement pas la plus attractive.

Le Progrès affirme qu'après les 50.000 spectateurs du match OL-SCO, ils devraient être près de 55.000 et même peut-être plus pour la réception de Bordeaux samedi prochain, surtout si Lyon gagne mardi soir à Montpellier. Sachant que le précédent record était de 53.438 supporters venus l'été dernier pour un Lyon-Nice, on se rend compte que la mayonnaise a commencé à prendre du côté des fans rhodaniens. Et forcément qui dit plus de monde au stade dit plus d'argent dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, le cercle vertueux promis par Jean-Michel Aulas est désormais bien en place.