OL : Merci et au revoir Lyon, Depay prêt pour un grand d’Europe

Dans : OL.

Ravi des performances de Memphis Depay avec les Pays-Bas, Ronald Koeman aimerait voir son attaquant évoluer au sein d’un club plus ambitieux que l’Olympique Lyonnais. Et le sélectionneur persiste.

Connu pour son franc-parler et son ambition, Memphis Depay n’a jamais caché qu’il espérait rejoindre une formation plus huppée. On se souvient d’une déclaration dans laquelle l’attaquant de l’Olympique Lyonnais se voyait signer un jour au Real Madrid. A l’époque, sa sortie avait bien amusé certains observateurs. Mais Ronald Koeman, lui, a dû prendre le Gone au sérieux. En effet, le sélectionneur des Pays-Bas souhaite que son principal atout offensif franchisse encore un cap en quittant Lyon pour un grand d’Europe. « S'il jouait dans un plus grand club, cela serait mieux pour nous », avait lâché le coach néerlandais plus tôt dans la semaine.

Déterminé à prolonger le contrat de son joueur, le club rhodanien n’a pas dû apprécier. Mais ça, Koeman s’en fiche royalement puisqu’il en a rajouté une couche auprès de Sky Sports. « Je pense que c’est un excellent joueur et peut-être qu’il était trop jeune lors de son passage à Manchester United, a estimé le technicien. Il est maintenant plus expérimenté. Ce qu’il montre avec l’équipe nationale est génial, je suis vraiment heureux d’avoir ce genre de joueur dans la sélection. » Espérons pour l’Olympique Lyonnais que Memphis Depay ne demandera pas conseil à son sélectionneur avant de prolonger son contrat...