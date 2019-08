OL : Mercato terminé à Lyon ? Aulas sort une phrase mystère !

Dans : OL, Mercato.

Vendredi, avant le match face à Angers, l’Olympique Lyonnais a officiellement présenté Jeff Reine-Adélaïde.

L’ancien joueur du SCO est la sixième recrue de ce mercato estival au sein du club rhodanien. Après avoir accueilli Tatarusanu (libre), Andersen (24 ME), Koné (9 ME), Jean Lucas (8 ME) et Thiago Mendes (22 ME), les Gones ont donc sorti le plus gros chèque de leur histoire, soit 25 ME, pour s’attacher les services de l’international espoirs. Polyvalent, sachant qu’il peut jouer milieu relayeur ou ailier, JRA a signé un contrat de cinq ans. Un renfort qui sera probablement le dernier pour Lyon, comme l’avoue Jean-Michel Aulas. A moins que...

« C’est sûrement la dernière fois que l’on se voit pour le mercato. On a déjà beaucoup de recrues. On affine l’équipe. On avait à faire face aux départs de Nabil Fékir et Tanguy Ndombele. On a trouvé le plus proche des deux joueurs en terme de potentiel. Depuis le début, j’écoute attentivement ce que Juninho me suggère. Pour le moment, il le fait très bien et j’en suis très heureux. On a toujours l’opportunité de faire des opérations dans la dernière ligne droite, elles ne sont pas prévues pour le moment. Mais on ne sait jamais », a détaillé, en conférence de presse, le président lyonnais, qui sait que le duo Juninho - Sylvinho est satisfait par ce « groupe assez équilibré ».