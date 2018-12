OL : Mendy valide à 100% la nouvelle tactique de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Cela fait plusieurs matchs que l’Olympique Lyonnais évolue dans un système à cinq défenseurs. Mis en place par Bruno Genesio, ce dispositif offre plus de liberté aux latéraux offensifs de l’OL, à savoir Rafael (ou Tete) et Ferland Mendy. Et ce dernier semble s’éclater dans son nouveau rôle, qui lui permet d’être plus présent aux avant-postes. Il faut dire que ce système est taillé pour les qualités de l’international français. Et ça, Bruno Genesio l’avait bien compris…

« Je me sens bien dans ce système à trois défenseurs. Il est plus fait pour mes qualités. J’aime bien partir de loin, percuter et faire des courses. Je me sens bien physiquement. Il y a un peu de fatigue mais c’est le haut-niveau. Il faut être capable de répéter les matches… La sélection en équipe de France m’a donné de la confiance. Je dois encore plus donner. Le niveau est élevé mais il l’est aussi à l’OL » a expliqué Ferland Mendy, qui est sans doute le joueur ayant le moins de concurrence à Lyon cette saison, le Brésilien Fernando Marçal étant désormais considéré comme un défenseur central par Bruno Genesio. Cela n’est évidemment pas une raison pour se relâcher, et l’ancien Havrais, qui enchaîne les bonnes performances, en est conscient.