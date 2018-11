OL : Mendy casse la baraque en Bleus, ça donne le smile à Genesio

Dans : OL, Equipe de France, Ligue 1.

Pour sa première sélection en Equipe de France, mardi soir contre l’Uruguay, Ferland Mendy a livré une excellente prestation.

Crédité d’un 7/10 par L’Equipe, le défenseur de l’Olympique Lyonnais n’a jamais été pris à revers défensivement. Et surtout, il a beaucoup apporté offensivement, étant notamment à l’origine de l’action amenant le penalty transformé par Olivier Giroud. Interrogé par le quotidien national, Bruno Genesio a félicité son joueur. L’entraîneur rhodanien a notamment adoré la participation offensive de l’ancien Havrais, dans un contexte qu’il juge difficile après la claque infligée par les Pays-Bas aux Français à Rotterdam, il y a quatre jours.

« J’ai bien aimé son match. Il aurait, peut-être, pu pousser ses initiatives un peu plus loin sur deux ou trois séquences. Mais je l’ai trouvé intéressant, dans un contexte pas facile après la défaite aux Pays-Bas, qui avait ramené un peu de pression. Je l’ai trouvé sérieux et appliqué défensivement. Il a effectué un match accompli en étant notamment très influent lorsque l’Equipe de France avait le ballon. Il se retrouve notamment à l’origine de l’action qui débouche sur le penalty de la victoire » s’est félicité Bruno Genesio, qui constate forcément la progression fulgurante de Ferland Mendy ces derniers mois à l’OL, et maintenant en Bleus. En espérant pour la France et pour Lyon que cela dure…