OL : Menaces de mort, insultes, Genesio exige des sanctions

Dans : OL, Ligue 1.

Sportivement, c'est une belle première moitié de saison qui s'achève pour l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien étant sur le podium de Ligue 1 et toujours qualifié en Europa League. Mais si Bruno Genesio peut se réjouir de tout cela, l'entraîneur de l'OL n'oublie pas qu'il a traversé de longs mois face à des critiques de plus en plus acides. Même si les résultats ont finalement calmé pas mal de monde, Bruno Genesio continue à recevoir des attaques personnelles. Et ce dimanche, dans Le Progrès, il estime que désormais il faut sévir.

« Ce n’est que du foot. Je vois que je ne suis pas le seul, mais ça ne me console pas. Ça veut dire que le monde devient fou. Il faut comprendre qu’on est aussi des hommes comme les autres. On a le droit de réussir, ou pas, et aussi de pouvoir vivre comme tous les gens qui réussissent, ou pas. On a le droit de pouvoir se promener dans la rue en famille sans se retrouver en danger. Il y a eu l’histoire avec mon numéro de téléphone dévoilé. J’ai été menacé, ma famille aussi, et ce n’est pas tolérable. C’est facile de déverser la haine sur les réseaux. Mais, qui sont ces gens ? Comment ne peut-on pas les identifier quand ils dépassent les limites ? Jérémy Morel a reçu des menaces de mort. Quand on a annoncé la mort de Mathieu Valbuena, ses parents ne savaient pas si c’était vrai. Je trouve cela inadmissible. Il faut sanctionner ces gens-là. On est dans un pays où on n’a pas le droit de menacer de mort. Mais, on est loin de ça. Quand je vois ce qui se passe avec l’ASSE aussi, ça ne me réjouit pas », explique le technicien de l’Olympique Lyonnais, clairement touché par toutes cette rage parfois malsaine. Si la critique est évidemment une bonne chose, Bruno Genesio avoue que certains dépassent les bornes.