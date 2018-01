Dans : OL, Ligue 1.

Critiqué après une première partie de saison mitigée au sein de l'attaque de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay a répondu à certaines rumeurs.

Pour sa première saison pleine au sein du club rhodanien, Memphis Depay peine quelque peu à répondre aux grandes attentes placées en lui. Auteur de huit buts et de trois passes décisives en 19 matchs de Ligue 1 cette saison, l'ailier néerlandais reste muet depuis début décembre, puisqu'il n'a pas été décisif lors de ses sept derniers matchs avec l'OL. Alors que le choc face au Paris Saint-Germain se dresse devant lui et ses coéquipiers, l'ancien joueur de Manchester United a réagi à son début de saison compliqué, au cours duquel il a notamment été remplaçant sous les ordres de Bruno Genesio. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a changé sa nature, comme certains bruits de couloirs le faisaient penser.

« J'ai appris qu’on vivait dans un monde où les gens pensent savoir les choses mieux que vous… Je ne suis même pas satisfait de mes statistiques car je peux faire bien mieux ! Oui, j’ai été remplacé... mais est-ce qu’on va réellement me mettre hors de l’équipe ? J’ai connu des moments très difficiles dans ma vie, mais ça, ça ne m’a pas touché. C’est facile de tomber sur quelqu’un, mais je m’en suis toujours relevé, grâce à Dieu. On m’a mis hors de l’équipe et j’aurais soi-disant changé mon attitude ou ma façon de jouer... Il y avait beaucoup d’attente autour de ma venue et j’essaye d’y répondre du mieux possible. Quoiqu'il arrive, je respecte les décisions du coach. J’essaye de faire mon boulot et c’est pour cela que je suis venu à Lyon. J’amène mes qualités offensives, j’aime attaquer, et je veux aider l’équipe. J’ai mis des buts, fais des passes décisives… les statistiques ne mentent pas. La célébration du silence ? Ce n’est pas que je n’écoute pas ce que les gens disent : si quelqu’un dit quelque chose d’intéressant, je suis le premier à l’écouter. C’est une façon de dire que je suis dans ma bulle. Si vous regardez attentivement ma célébration, vous verrez qu’ensuite je tends les bras vers le ciel. Je lis la Bible et j’écoute Dieu, grâce à qui je suis devenu ce que j’ai toujours voulu être : footballeur professionnel. Je l’ai été parce que j’y prenais du plaisir, que j’avais du talent et que j’étais heureux quand je jouais. Si j’écoute tout ce qu’il se dit, je vais changer ma façon d’être. Et je n’en ai pas envie ! », a lancé, dans La Tribune, Memphis Depay, qui met donc les choses en clair en affirmant qu'il ne changera jamais, et ce quoi qu'en dise les suiveurs de l'OL. Tout le monde est prévenu...