OL : Memphis est le Messi de Lyon, il doit jouer tous les matchs

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi soir, certains choix de Sylvinho ont fait débat après le match nul de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse d’Amiens.

Le plus interloquant était évidemment celui de laisser Memphis Depay sur le banc durant tout le match en dépit de la forme exceptionnelle du Néerlandais, étincelant en sélection cette semaine. Interrogé à ce sujet sur l’antenne de RTL, Dominique Sévérac ne comprend pas que l’entraîneur brésilien ait raisonné ainsi en préservant Memphis. Pour le journaliste, Sylvinho doit vite faire évoluer sa mentalité en considérant l’ancien de Manchester United comme son meilleur joueur.

« Un truc que je ne comprends pas. C’est que Memphis Depay revient de matchs fantastiques avec les Pays-Bas mais il était sur le banc face à Amiens. Dans le monde entier, je vois Messi jouer tous les matchs etc. Les meilleurs jouent tous les matchs mais en France, on préserve. En France, on ne peut pas jouer tous les matchs. En France, on a inventé le grand joueur qu’on repose. Ils veulent concurrencer le PSG, mais au-dela de parler il faudrait plus jouer. Lyon reste le meilleur effectif après le PSG » a indiqué le journaliste, surpris et un brin agacé par les choix pour le moins surprenants du nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais.