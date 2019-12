OL : Memphis Depay vaut 50 ME, Aulas a tranché

Dans : OL.

Forfait pour les matchs de Ligue 1 contre Marseille, Nice et Strasbourg, Memphis Depay a de grandes chances d’effectuer son retour à la compétition mardi soir face au LOSC.

Mais ces dernières heures, c’est plutôt dans la rubrique mercato que l’international néerlandais fait parler de lui. Et pour cause, le Daily Mirror affirmait dimanche soir que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais figurait dans le viseur de Liverpool au mercato. Également observé par Tottenham et par le Milan AC, l’ancien buteur de Manchester United ne manquera pas de courtisans lors du mercato hivernal, et encore moins l’été prochain s’il venait à rester en janvier prochain dans la capitale des Gaules. Au vu de ses performances, l’OL se prépare à réaliser une énorme plus-value.

Recruté pour 16 ME en provenance de Manchester United en janvier 2017, Memphis Depay a vu sa valeur exploser grâce à ses performances à Lyon mais surtout sous le maillot des Pays-Bas, où il se montre décisif à quasiment chaque rencontre. C’est ainsi que selon les informations récoltées par Calcio-Mercato, Jean-Michel Aulas a fixé à 50 ME le prix de sa star sur le marché des transferts. Un prix auquel seul Manchester United, qui dispose de certaines options prioritaires, pourrait échapper. Reste maintenant à voir quels seront les cadors européens prêts à se positionner sur Memphis Depay à ce prix-là. Pour rappel, l’avant-centre de l’OL sera en fin de contrat en juin 2021…