OL : Memphis Depay tente de dégonfler la polémique

Dans : OL, Ligue 1.

Suite aux propos tenus, à priori, par Memphis Depay dans le magazine néerlandais Helden, l'attaquant international de l'Olympique Lyonnais a tenu à mettre les choses au point. Via les réseaux sociaux, Memphis Depay a fait savoir que la déclaration qui lui était prêtée sur son désir de partir au prochain mercato pour un très grand club européen n'était pas exacte.

« J’aime vraiment jouer à Lyon et les gens peuvent me croiser sans cesse dans les rues. J'ai aussi dit que Lyon jouait mieux au football que certains clubs avec des grands noms. Donc avant de me traiter de quoi que se soit ou de m'attaquer, assurez-vous de résumer les faits correctement au lieu de relayer des rumeurs », a prévenu l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais, histoire de faire taire les critiques. Reste à savoir pourquoi Helden aurait inventé une telle déclaration, le magazine n'ayant pas vraiment d'intérêt à se mêler des affaires lyonnaises.