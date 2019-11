OL : Memphis Depay patron de Lyon ? Il assume

Dans : OL.

Memphis Depay s'affirme de plus en plus comme le leader de l'Olympique Lyonnais sur le terrain. Et cela tombe bien, l'attaquant néerlandais de l'OL adore cela.

Parfois décrié par son attitude peu conventionnelle et ses propos répétés sur le désir de rejoindre un « grand club », Memphis Depay semble avoir changé depuis que Rudi Garcia a succédé à Sylvinho. Car désormais l’international néerlandais se voit confier un rôle plus pointé dans le collectif lyonnais, l’ancien mancunien semblant prendre à son compte le jeu demandé par le nouveau technicien de l’OL. Et ce lundi, à la veille d’un match décisif en Ligue des champions face à Benfica, Memphis Depay a estimé que tout ce qui était positif pour Lyon l’était aussi pour lui.

« Ça fait presque trois ans que je suis là et je veux être important pour l'équipe. Je commence à avoir beaucoup d'expérience. Je fais tout ce que je peux pour aider mon équipe mais je dois également progresser en tant que joueur. Je veux avoir des bonnes performances. J'essaie de parler et montrer l’exemple sur le terrain. Pour le brassard ? Je suis à l'aise quel que soit mon rôle (…) Ce que Rudi Garcia a changé par rapport à Sylvinho ? Il veut un jeu plus offensif et cela me convient », a expliqué Memphis Depay, qui espère que la bonne série actuelle de l’Olympique Lyonnais va continuer contre Benfica, mardi soir au Groupama Stadium, mais également dimanche prochain au Vélodrome dans le choc contre l’Olympique de Marseille.