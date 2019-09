OL : Memphis Depay ne mérite pas la haine de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Désormais en Chine, où il dirige l'équipe du Beijing Guoan, Bruno Genesio garde évidemment toujours un oeil sur son club de coeur, l'Olympique Lyonnais. Et l'ancien entraîneur de l'OL l'a bien constaté, ceux qui étaient les plus sévères avec lui, notamment sur les réseaux sociaux, sont devenus des adorateurs sans limite de Sylvinho. Mais Bruno Genesio a également lu quelques commentaires un peu critiques de quelques-uns de ses anciens joueurs. Et notamment de Memphis Depay, dont on sait qu'il avait eu des rapports parfois très houleux avec son coach à Lyon.

Même s'il regrette ces déclarations venues du vestiaire, l'ancien entraîneur rhodanien n'en fait pas une maladie. « Cela ne m'a pas blessé. Cela confirme simplement ce que je pense du milieu et de certains joueurs. Mais cela reste anecdotique pour moi. J’entends des choses qui me font doucement sourire, notamment sur le respect et de la discipline. Ce joueur en question est arrivé une semaine en retard l'année dernière, de son propre chef, contre l'avis du président et de moi-même. Mais je n'en veux pas plus à Memphis, je le connais. C'est quelqu'un qui a cette personnalité. Moi j'ai tourné la page aujourd'hui, je pense à mon nouveau club et j'espère que l'OL aura les meilleurs résultats possibles, parce qu'il le mérite, les gens à la tête de cette équipe le méritent, la ville le mérite », a confié, sur RMC, un Bruno Genesio pas du tout revanchard.