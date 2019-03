OL : Memphis Depay n'a rien volé à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis son but sur coup-franc contre Caen, même s'il a bien été aidé par le mur normand, Memphis Depay a retrouvé des couleurs et cela s'est confirmé dimanche contre Toulouse. Non seulement l'attaquant néerlandais a ouvert le score pour l'Olympique Lyonnais, mais il a également délivré quelques caviars, et donné énormément de travail au gardien de but et aux défenseurs du TFC. Autrement dit, Memphis Depay revient en grande forme au meilleur des moments pour l'OL. Parfois accusé d'être trop gentil avec l'international Oranje, Bruno Genesio estime que son joueur mérite cette confiance.

Et dans Le Progrès, l'entraîneur lyonnais explique pourquoi il n'a jamais abandonné Memphis Depay, même quand ce dernier maugréait. « Il n’a rien lâché, et contre Toulouse il aurait pu en mettre un ou deux buts de plus sans les arrêts extraordinaires de Reynet. Dans la période où il ne marquait pas, il s’est mis au service de l’équipe. Il s’est tourné vers les autres, et le voilà récompensé de ses efforts. De toute façon, dans le foot, on a ce qu’on mérite », a confié Bruno Genesio, qui au quotidien voit bien que Memphis Depay bosse comme un dingue. Et si ce travail acharné finit par payer, c'est tout l'Olympique Lyonnais qui peut se prendre à rêver.