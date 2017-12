OL : Memphis Depay mis de côté contre l'OM ? L'OL s'explique

Dans : OL, Ligue 1.

Placé sur le banc de touche dimanche soir contre l'Olympique de Marseille, Memphis Depay n'a pas eu l'occasion de fouler la pelouse du Groupama Stadium, Bruno Genesio se passant de ses services. Un choix qui a évidemment fait causer, l'attaquant néerlandais étant plutôt gourmand de temps de jeu et n'appréciant que modérément d'être mis de côté, comme cela avait déjà été le cas il y a quelques semaines.

Avant le déplacement à Toulouse, ce mercredi, Bruno Genesio a justifié sa décision de mettre Memphis Depay sur le banc face à l'OM. « On savait que Marseille avait beaucoup de monde au coeur du jeu et qu'il animait énormément le jeu sur les côtés par les latéraux. L'idée était donc de mettre plus de densité dans l'entrejeu et des joueurs qui avaient plus de facultés à défendre sur leurs latéraux. C'était la raison principale de ce choix et cela a plutôt bien marché. Parfois, Memphis a tendance à offrir moins d'implication défensive que d'autres. Je reste persuadé qu'il peut le faire, et il a montré qu'il pouvait le faire par moments. À d'autres instants, ç'a pu être un peu plus difficile. Peut-être aussi pour diverses raisons. Il a enchaîné beaucoup de matches. Et on peut se poser la question d'un problème physique. Mais il reste un joueur très important pour nous et ses statistiques le prouvent », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui garde une confiance totale en Memphis Depay et compte sur son esprit de compétiteur pour rapidement corriger cela.