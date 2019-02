OL : Memphis Depay mécontent, JM Aulas tue la polémique

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay était sur le banc de touche au moment du coup d'envoi du match OL-Guingamp, vendredi soir au Groupama Stadium, l'attaquant néerlandais n'entrant en jeu qu'à la 79e minute à la place de Moussa Dembélé. Et Memphis n'a pas du tout apprécié ce statut de remplaçant, lui qui restait sur quatre titularisations de suite, alors que se profile la réception du FC Barcelone en Ligue des champions. Et dans la foulée de la rencontre, l'international oranje a été le premier à quitter très rapidement les vestiaires, filant avec la mine des mauvais jours en refusant de s'exprimer. Ce qui a déjà évité une sortie médiatique dont il a parfois eu le secret dans le passé.

Interrogé sur l'attitude de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas a voulu calmer le jeu. « Memphis veut jouer tous les matches et toutes les prolongations des matches... Il est parti un peu tôt pour se préparer pour mardi, et il va encore vous surprendre », a confié, dans Le Progrès, le président de l'Olympique Lyonnais histoire de ne pas laisser la place à un quelconque souci à quelques jours d'un rendez-vous historique pour l'OL. Il est vrai que Memphis Depay est un peu coutumier de ces bouderies et qu'il a toujours réussi à revenir.