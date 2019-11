OL : Memphis Depay fait une grande annonce avant l’Olympico

Dimanche soir, le choc de la Ligue 1 opposera l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais. Un Olympico, dans un Stade Vélodrome bouillant, qui se fera sans Memphis Depay...

Depuis sa sortie à la mi-temps du match de Ligue des Champions entre le club rhodanien et Benfica mardi (3-1), Memphis Depay était incertain pour l’OM-OL de ce week-end. Victime d’une « alerte musculaire » à une cuisse, le joueur de 25 ans avait été remplacé par précaution par Rudi Garcia en vue du grand match de L1. Mais au final, et malgré certaines rumeurs selon lesquelles l'international néerlandais allait être l’invité surprise de dernière minute de cet Olympico, Depay ne sera pas présent. Il a lui-même annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux ce vendredi soir.

« Je suis bouleversé de manquer le match de dimanche, mais la saison est longue ! », a lancé un Memphis déterminé. Très bon depuis l’arrivée de Garcia, sachant qu’il a marqué cinq buts lors de ses quatre dernières sorties, l’ancien de Manchester United manquera terriblement à l’OL. Les Phocéens, eux, prendront cette absence avec le sourire, vu que Depay est la principale arme offensive de Lyon, celle qui avait glané l’Olympico à la dernière minute de jeu en mars 2018 au Vélodrome (3-2).

Upset that i miss out on Sunday’s game but the season is long! 🙏🏽💪🏽#Godsplan